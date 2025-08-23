Bafra’da Tüp Patlamasında 3 Yaralı

OLAYIN GELİŞİMİ

Samsun’un Bafra ilçesinde bir evde gerçekleşen tüp patlaması sonucunda 3 kişi yaralandı. Olay, Taşköprü Mahallesi Orta Sokak Celal Ağa Çıkmazı’nda saat 13.30 sıralarında meydana geldi. Alınan bilgilere göre, tek katlı bir evde henüz belirlenemeyen bir nedenle piknik tüpü patladı ve bu patlama sonucunda yangın oluştu.

YARALILAR VE MÜDAHALE

Patlamada evde bulunan Hakan Hacıoğlu (30) ağır yaralanırken, Meliha Hacıoğlu (56) ve Osman Kara (70) ise hafif yanıklarla kurtuldu. Olayın ardından durumu bildiren ihbar üzerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri olay yerine sevk edildi. Yaralılar, Bafra Devlet Hastanesi’nde tedavi edilmeye alındı.

İNCELEME SÜRÜYOR

Patlama sonucunda evde büyük hasar meydana geldi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.