Bafra’da Uyuşturucu Operasyonu, 2 Tutuklandı

UYUŞTURUCU OPERASYONU GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Samsun’un Bafra ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonu sonucunda 2 şüpheli tutuklandı. İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Bafra İlçe Jandarma Komutanlığı, yürüttükleri çalışmalar neticesinde Bafra’da bir adrese operasyon düzenledi.

ARAMA SONUCU YAKALAMA

Gerçekleştirilen operasyonda, ağaca kurutulmaya bırakılmış 2 kilo 355 gram kubar esrar, 5 kök kenevir bitkisi ve 2 adet sentetik ecza hapı ele geçirildi. Operasyonda M.N. (47) ve M.Ş.K. (36) gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edilen bu şüpheliler, hakime çıkarılmalarının ardından tutuklandı.