Haberler

Bafra’da Uyuşturucu Operasyonu, 2 Tutuklandı

UYUŞTURUCU OPERASYONU GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Samsun’un Bafra ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonu sonucunda 2 şüpheli tutuklandı. İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Bafra İlçe Jandarma Komutanlığı, yürüttükleri çalışmalar neticesinde Bafra’da bir adrese operasyon düzenledi.

ARAMA SONUCU YAKALAMA

Gerçekleştirilen operasyonda, ağaca kurutulmaya bırakılmış 2 kilo 355 gram kubar esrar, 5 kök kenevir bitkisi ve 2 adet sentetik ecza hapı ele geçirildi. Operasyonda M.N. (47) ve M.Ş.K. (36) gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edilen bu şüpheliler, hakime çıkarılmalarının ardından tutuklandı.

ÖNEMLİ

Haberler

İnegöl’de Nikahı Yetiştiren Şoför

İnegöl'de nikah saatine geç kalan genç çifte, otobüs şoförü zamanında yardımcı oldu. Şoför, aynı zamanda onların nikah şahidi oldu.
Haberler

Çerkezköy’de Yangın, Fabrikaları Tehdit Etti

Çerkezköy'de rüzgar nedeniyle genişleyen yangın, fabrikalar ve bir villayı tehlikeye soktu. İtfaiye ekipleri yangını söndürüp tahliye işlemlerini başarıyla tamamladı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.