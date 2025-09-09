Bafra’da Uyuşturucu Operasyonu Gerçekleşti

UYUŞTURUCU OPERASYONU SONUCU TUTUKLAMA

Samsun’un Bafra ilçesinde yapılan uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Bafra Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, savcılık koordinesinde İshaklı Mahallesi’nde bir operasyon düzenledi. Bu operasyonda, O.K. isimli şahsın üzerinden 45 adet, K.T. isimli şahsın ise 19 adet sentetik ecza hapı bulundu.

GÖZALTINA ALINAN ŞAHISLARIN DURUMU

Operasyon sırasında, K.T.’nin üzerinde uyuşturucudan kazanıldığı düşünülen 2 bin 250 TL’ye de el konuldu. Gözaltına alınan siphelilerden K.T., emniyetteki işlemleri sonrasında sevk edildiği Bafra Adliyesi’nde, “uyuşturucu madde ticareti yapmak” suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.