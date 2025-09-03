Bafra’da Uyuşturucu Operasyonu, İki Tutuklama

POLİS OPERASYONU SONUCUNDA İKİ TUTUKLAMA

Samsun’un Bafra ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda iki kişi tutuklandı. Alınan bilgiler doğrultusunda, Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Bafra Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Tabakhane Mahallesi’nde bir adrese operasyon yapmış. Yapılan aramada 336 adet sentetik hap ve 1 fişek esrar maddesi ele geçiriliyor.

GÖZALTINA ALINAN ŞAHISLAR TUTUKLANDI

Olayla ilgili olarak gözaltına alınan M.Y. ve Ü.K., Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliğindeki işlemlerinin ardından Bafra Adliyesi’ne çıkarılmış. İki zanlı, burada tutuklanarak Bafra T Tipi Kapalı Cezaevi’ne gönderiliyor.

UYUŞTURUCU İLE MÜCADELE DEVAM EDİYOR

Polis ekipleri, ilçede uyuşturucu ile mücadelenin kararlılıkla süreceğini ifade ediyor.