Bafra’da Uyuşturucu Operasyonu Yapıldı

BAFRA’DA UYUŞTURUCULUK OPERASYONU

Samsun’un Bafra ilçesinde gerçekleşen uyuşturucu operasyonu sonucunda 3 kişi gözaltına alındı. Bafra İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti ile bunları kullanma ve bulundurma amacıyla bir çalışma başlattı. Jandarma ekipleri, Fener Mahallesi’nde M.N. (47), İ.N. (57) ve M.Ş.K. (36) isimli şahısların adreslerini ve arazilerini taradı.

YAKALANAN MALZEMELER

Gerçekleştirilen aramalarda, toplamda 2 bin 355 gram kubar esrar, 5 kök kenevir bitkisi ve 2 adet sentetik ecza hapı ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıslardan İ.N. ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Diğer iki şüpheli M.N. ve M.Ş.K.’nin işlemleri devam ediyor.

TBMM Başkanvekili, Tarım Desteği Vurguladı

TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ, Cumhuriyet dönemine dair önemli açıklamalarda bulundu ve görüşlerini paylaştı.
Tarım Ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Hayvan Pazarlarını Açacak. Türkiye Yüzyılı’nı Birlikte İnşa Edeceğiz. Terörsüz Türkiye İçin Çalışıyoruz. Bayburt’ta Tarımsal Hasıla Artıyor. Destekler Sürecek,...

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, önümüzdeki hafta Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı, Artvin ve Iğdır'da yeni hayvan pazarlarının açılacağını duyurdu.

