Bafra’da Uyuşturucu Operasyonu Yapıldı

BAFRA’DA UYUŞTURUCULUK OPERASYONU

Samsun’un Bafra ilçesinde gerçekleşen uyuşturucu operasyonu sonucunda 3 kişi gözaltına alındı. Bafra İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti ile bunları kullanma ve bulundurma amacıyla bir çalışma başlattı. Jandarma ekipleri, Fener Mahallesi’nde M.N. (47), İ.N. (57) ve M.Ş.K. (36) isimli şahısların adreslerini ve arazilerini taradı.

YAKALANAN MALZEMELER

Gerçekleştirilen aramalarda, toplamda 2 bin 355 gram kubar esrar, 5 kök kenevir bitkisi ve 2 adet sentetik ecza hapı ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıslardan İ.N. ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Diğer iki şüpheli M.N. ve M.Ş.K.’nin işlemleri devam ediyor.