Bafra’da Yangın Söndürüldü, Kimse Zarar Görmedi

YANGIN OLAYININ GEREKEN BİLGİLERİ

Samsun’un Bafra ilçesinde, müstakil bir evin bacasında yangın çıktı. Gazi Paşa Mahallesi, Osman Paşa Caddesi’nde bulunan Z.K’ye ait tek katlı müstakil evin bacasında meydana gelen yangın, ev sahibi tarafından fark edildi.

YARDIM İSTEĞİ VE İTFAİYE MÜDAHALESİ

Ev sahibinin dışarı çıkarak komşularından yardım istemesi üzerine, durum hemen yetkililere bildirildi. İhbar sonrası olay yerine itfaiye ekipleri hızlıca sevk edildi. Bahse konu yangın, evin diğer bölümlerine sıçramadan söndürüldü ve böylece daha büyük bir hasar oluşması engellendi.