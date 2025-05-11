Haberler

Bafra’da Yangın Söndürüldü, Kimse Zarar Görmedi

YANGIN OLAYININ GEREKEN BİLGİLERİ

Samsun’un Bafra ilçesinde, müstakil bir evin bacasında yangın çıktı. Gazi Paşa Mahallesi, Osman Paşa Caddesi’nde bulunan Z.K’ye ait tek katlı müstakil evin bacasında meydana gelen yangın, ev sahibi tarafından fark edildi.

YARDIM İSTEĞİ VE İTFAİYE MÜDAHALESİ

Ev sahibinin dışarı çıkarak komşularından yardım istemesi üzerine, durum hemen yetkililere bildirildi. İhbar sonrası olay yerine itfaiye ekipleri hızlıca sevk edildi. Bahse konu yangın, evin diğer bölümlerine sıçramadan söndürüldü ve böylece daha büyük bir hasar oluşması engellendi.

ÖNEMLİ

Haberler

Putin, 15 Mayıs’ta Görüşmeye Hazır

Putin'in Ukrayna'yla ateşkes çağrısının öncesinde gazetecileri acil olarak toplantıya çağırdığı, ancak soru soramayacakları belirtildiği iddia edildi. Bu durum, gündemde geniş yankı buldu.
Haberler

Kırklareli’nde 2024’te 1077 Kaza

2024'te Kırklareli'nde trafik kazalarında 42 kişi yaşamını yitirdi; il, Türkiye genelindeki 1 milyon 444 bin kazadan 1.077'sine gözlemledi.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.