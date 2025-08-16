Bafra’da Yaz Spor Okulları Devam Ediyor

YAZ SPOR OKULLARI’NDA ANTRİMANLAR DEVAM EDİYOR

Samsun’un Bafra ilçesinde gerçekleştirilen Yaz Spor Okulları, genç sporcuların antrenmanlarına devam ediyor. Bafra Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü tarafından düzenlenen bu yaz programında, özellikle 7-10 yaş ve 10-13 yaş arası kız ve erkek öğrenciler için basketbol kursları sunuluyor.

BAŞKAN KILIÇ’TAN GENÇ SPORCULARA DESTEK

Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, Yaz Spor Okulları’nı ziyaret ederek genç sporcular ve aileleriyle bir araya geldi. Antrenmanları izleyen Başkan Kılıç, sporun gençlerin gelişimindeki önemine vurgu yaptı ve öğrencilere başarılar diledi. Kılıç, “Geleceğimizin teminatı olan gençlerimizin sporla iç içe, sağlıklı ve disiplinli bireyler olarak yetişmesi bizim için çok kıymetli. Belediyemiz, spora ve sporcuya her zaman destek olmaya devam edecek.” şeklinde konuştu.

ÖĞRENCİLERE İKRAM VE MORAL

Ziyaretin sonunda öğrencilere baklava ikram edildi. Bu tür etkinlikler, genç sporculara moral veriyor ve onların motivasyonunu artırıyor. Bafra’daki yaz spor okulları, genç yeteneklerin gelişimi için önemli bir fırsat sunuyor.