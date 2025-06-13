Bafra’da Zabıta Ekipleri Denetim Yaptı

DENETİM ÇALIŞMALARI YAPILDI

Samsun’un Bafra ilçesinde zabıta ekipleri, ekmek üretimi gerçekleştiren fırınları denetledi. Bafra Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, gıda güvenliğini temin etmek için ilçe genelindeki ekmek fırınlarında kontrol gerçekleştirdi.

Yapılan denetimlerde, işletmelerin gramaj ve tarifelerine uyup uymadığı, üretim alanlarının hijyen durumu ile çalışan personelin kişisel hijyen kurallarına dikkat edilip edilmediği incelendi. Toplamda 41 fırın denetimden geçti. Denetim sonuçlarına göre ciddi bir sorunla karşılaşılmadığı duyuruldu.