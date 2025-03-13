Bafra’da Zincirleme Kaza: 4 Yaralı

BAFRA’DA ZİNCİRLİ KAZA

Samsun’un Bafra ilçesinde gerçekleşen zincirleme trafik kazasında toplamda 4 kişi yaralandı. Kaza, Samsun-Sinop karayolunda meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Samsun yönünde seyir halinde olan Onur Mert B. (20) yönetimindeki 55 BB 252 plakalı otomobil, önünde ilerleyen Taner H. (20) idaresindeki 55 ARL 763 plakalı cipe ve Meskut K. (66) tarafından kullanılan 55 JR 55 plakalı otomobile çarptıktan sonra kaldırıma çıkarak elektrik direğine çarptı.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Kazanın ardından 55 BB 252 plakalı otomobilin sürücüsü Onur Mert B. ve aynı araçta yolcu olarak bulunan Mehmet Emin Ö. (15), Burak B. (17) ve Hasan Efe B. (17) yaralandı. Yaralılar, olay yerine ulaşan ambulansla Bafra Devlet Hastanesine götürüldü. Kazaya ilişkin inceleme çalışmaları devam ediyor.