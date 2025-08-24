Haberler

Bafra Düğün Konvoyunda Trafik Kazası

KAZA DETAYLARI

Samsun’un Bafra ilçesinde gerçekleşen bir düğün konvoyunda trafik kazası meydana geldi ve bu olayda 2 kişi yaralandı. Düğün salonuna gitmesi beklenen gelin, hastaneye kaldırıldı. Samsun-Sinop karayolunda elde edilen bilgilere göre, Sinop yönünde ilerleyen İbrahim Balkal yönetimindeki otomobil, aynı yönde giden gelin arabasının sağından geçmeye çalıştı. Ancak sürücü direksiyon kontrolünü kaybedince otomobil gelin arabasına çarptı.

ÇARPMA VE YARALILAR

Çarpmanın etkisiyle gelin arabası, refüjdaki bariyerlere çarptı ve karşı şeride geçti. Kazaya neden olan otomobil ise yaklaşık 50 metre ileride durabildi. Kaza sonucunda gelin Selin Cingöz (25) ve birlikteki yolcu Nisanur Özçelik (24) yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından Bafra Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Kazayla ilgili inceleme devam ediyor.

ÖNEMLİ

