Bafra Muhtarları İftar Programında Buluştu

Bafra Muhtarlar Derneği tarafından düzenlenen iftar etkinliğinde mahalle muhtarları bir araya geldi. Bafra Öğretmenevi’nde gerçekleştirilen programa, Bafra Ziraat Odası Başkanı Osman Tosuner, Bafra Muhtarlar Derneği Başkanı ve Dikencik Mahallesi Muhtarı Erol Andiç, dernek yönetim kurulu üyeleri ve çeşitli mahalle muhtarları katıldı. Etkinlikte, din görevlileri aşrı şerif ve ilahiler okudu, ardından dualar edildi. Akşam ezanı ile birlikte davetliler, oruçlarını açtı.

RAMAZAN AYININ ANLAMINA VURGU

İftar sonrası söz alan Bafra Muhtarlar Derneği Başkanı Erol Andiç, Ramazan ayının birlik ve beraberlik duygusunu güçlendirdiğini belirtti. Andiç, “Paylaşmanın en güzel örneklerinden birini yaşadığımız Ramazan ayımız mübarek olsun. Rabb’im tutulan oruçları kabul etsin. Bu güzel ayın hürmetine birliğimizi, dirliğimizi, dostluğumuzu daim etsin. Katılımın yüksek olması bizleri mutlu etti. Amacımız sadece yemek yemek değil, birlik ve beraberlik içinde ilçemiz ve mahallelerimiz için yapılması gerekenleri istişare etmektir” dedi.

KADİR GECESİ VE RAMAZAN BAYRAMI MESAJI

Andiç, Kadir Gecesi ve Ramazan Bayramı’nı da kutlayarak, “Çarşamba gününü Perşembe’ye bağlayan gece bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi’ni idrak edeceğiz. Şimdiden mübarek olsun. Aynı zamanda Ramazan Bayramınızı da tebrik ediyorum” ifadelerini kullandı. İftar programı, sohbetler ve iyi dilek temennileriyle tamamlandı.