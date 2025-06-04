Bafra Öğrencileri, Gazze İçin Bağışladı

ÖĞRENCİLERDEN DUYARLILIK ÖRNEĞİ

Samsun’un Bafra ilçesinde bulunan Darboğaz Yatılı Hafızlık Kız Kur’an Kursu öğrencileri, birikmiş harçlıklarını Filistin-Gazze’deki mazlum insanlara bağışlama kararı aldı. Bu bağışlar, Kurban Bayramı öncesinde Türkiye Diyanet Vakfı Bafra Şubesi’ne teslim edildi. Öğrenciler, gönül rızasıyla bir araya gelerek topladıkları harçlıkları Gazze halkına kurban yardımı olarak ulaştırmak için bağışta bulundu.

BAĞIŞLAR YETKİLİLERE TESLİM EDİLDİ

Öğrencilerin yaptıkları bağış, Kurs Yöneticisi Leyla Asan tarafından Türkiye Diyanet Vakfı Bafra Şubesi Başkanı ve aynı zamanda İlçe Müftüsü olan İbrahim Memiş’e makamında teslim edildi. İlçe Müftüsü Memiş, genç hafız adaylarının bu örnek davranışı karşısında duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Gazze başta olmak üzere tüm mazlum coğrafyalar için yapılan bu bağışlar çok kıymetlidir. Öğrencilerimizin bu duyarlılığı bizleri son derece mutlu etti. Rabbim niyetlerini kabul eylesin” şeklinde ifade etti.