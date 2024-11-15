Bafra Ovası’nda Brokoli Hasadı Başladı

SAMSUN’DA BROKOLİ HASADI BAŞLADI

Samsun’un Bafra ilçesinde, ağustos ayında ekilen brokoli hasadına geçildi. Bafra Sebze Üreticileri Birliği Başkanı Adem Aşçı, Bafra Ovası’nda gerçekleştirilen kışlık sebze ekiminin 80 bin dekar, yazlık sebze ekiminin ise 75 bin dekar olduğunu bildirdi.

REKOLTE BEKLENTİLERİ

Bafra Ovası’nda 6 bin 500 dekar alanda brokoli üretimi yapıldığı bilgisini veren Aşçı, “Ağustos ve eylül ayında ekilen brokolinin hasadı başladı. Brokoli dönüme 2 ton ürün veriyor. Bu yıl 13 bin ton rekolte olması bekleniyor.” şeklinde konuştu. Aşçı, brokoli rekoltesinin geçen yıla göre düştüğünü vurguladı ve “2023 yılında hava şartları iyiydi. Ancak bu yıl ağustos ayında bir, eylül ayında iki kez sel yaşandı. Bu yüzden 2024 yılında rekoltede düşüş yaşanacak.” diye ekledi. Tarladan çıkan brokolinin komisyoncular tarafından kilogramı 100 liradan alındığını ifade eden Aşçı, “Fiyatlar güzel, bunun sebebi ovada brokolinin az olması. Bu da fiyatları etkiledi.” ifadesini kullandı.

İÇ PAZARA DAĞITIM YAPILIYOR

Aşçı, hasat edilen brokolinin iç pazara sevk edildiğine dikkat çekerek, “Ordu, Giresun, Trabzon, Rize’nin yanı sıra Konya ve Ankara’ya gönderiliyor. Mahsul arttıkça ülkenin her yerine gidebilir.” şeklinde sözlerini sürdürdü.

DESTEK BEKLENTİSİ

Bafra Ovası’nda çeşitli kışlık, yazlık sebze ve baklagil üretimlerine devam ettiklerini belirten Aşçı, yüksek mazot, gübre, ilaç ve enerji maliyetleri nedeniyle Tarım ve Orman Bakanlığından destek talep ettiklerini açıkladı.