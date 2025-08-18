Bafra Ovası’nda Çalışan İşçiler Aynı

BARAJLARINA EMANET ETTİĞİMİZ EMEK

Samsun Bafra Ovası’nın zenginliği yalnızca verimli topraklardan değil, o toprakları işleyen alın terinden kaynaklanıyor. Sıcak havada çalışan kadın tarım işçileri, ekmek paralarını kazanmak için yüzlerce kilometre yol kat ediyor. Türkiye’nin önemli tarım merkezlerinden biri olan Bafra Ovası’nda, üretimin yanı sıra emeğin önemi de ön planda. Ovada tarım sezonu devam ederken, tarlalarda sadece ürün değil, aynı zamanda emek de filizleniyor.

ÇALIŞMA KOŞULLARI VE ZORLUKLAR

Bafra ilçesinde, Koşu Mahallesi’nde tarım işçileri, farklı şehirlerden ve ülkelerden toplanarak aynı topraklarda alın teri döküyor. Şanlıurfa’dan gelen mevsimlik işçiler, Suriye’den gelenler ve Yakakent ilçesinin mahallelerinden kadın işçiler, kavurucu sıcağın altında faaliyet gösteriyor. Kimi işçiler işlerinden memnun olduklarını belirtirken, bazıları ise zor koşullarda hayatta kalmaya çalıştıklarını ifade ediyor. Her sabah, gün doğmadan yola çıkan bu işçiler, akşam karanlığına kadar toprakla iç içe kalıyor.

ÜNİVERSİTE HEDEFİ İÇİN ÇALIŞMA

18 yaşındaki bir tarım işçisi, üniversiteye gidebilmek için bu sektörde çalıştığını dile getiriyor. Diğer bir kadın işçi Hülya Gök ise zorlukları şu şekilde aktarıyor: “Biz bu işi yapıyoruz ama kıymetimiz bilinmiyor. Sabah 04.00’te kalkıyoruz, tarladan akşam 18.00’de çıkıyoruz. Eve gidene kadar akşam 21.30-22.00 oluyor. O yüzden emeğimizin karşılığını biraz daha fazla almak isteriz.”