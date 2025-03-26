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Bafra Umut Derneği’nden Cezaevi Yardımı

BAĞIŞLARLA DESTEKLİYOR

Samsun Bafra Umut Derneği, Bafra T Tipi Ceza İnfaz Kurumu’nda bulunan mahkumlara giysi, ayakkabı, terlik, çocuk bezi ve oyuncak gibi yardımlarda bulundu. Dernek, 2009 yılında cezaevinde kütüphane ve kitap desteği ile başladığı yardımlarına cezaevinden gelen talepler doğrultusunda devam ediyor.

TEŞEKKÜR MESAJI

Bafra Umut Derneği Başkanı Hülya Yangın Ertekin, “Bafra Umut Derneği’nin faaliyetlerine katkıda bulunan gönüllülerimize çok teşekkür ederim” diyerek destek sağlayan tüm gönüllülere teşekkürlerini iletti.

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