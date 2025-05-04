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Bafraspor Maçı 0-0 Bitti

MAÇ SONUCUNDA YAŞANAN GERGİNLİKLER

Samsun Süper Amatör Ligi’nin 12’nci haftasında gerçekleşen Genç Bafraspor – 1930 Bafraspor maçı, 0-0 berabere bitti. Maç sırasında yaşanan arbede sonucunda 3 taraftar gözaltına alındı. Bafra Şehir Stadı’nda gerçekleşen karşılaşmanın hemen başında, 1’inci dakikada 1930 Bafraspor taraftarları, Genç Bafraspor Teknik Direktörü Halim Boşnak’a yönelik küfürlü tezahüratta bulundu.

SÖZLÜ TARTIŞMA VE ARBEDE

Bu durum üzerine Boşnak ile taraftarlar arasında bir sözlü çatışma meydana geldi. İlerleyen dakikalarda, bu tartışma Genç Bafraspor’un teknik ekibi ile 1930 Bafrasporlu bazı futbolcular arasında da bir gerginliğe neden oldu. Saha içindeki bu olaylar tribünlere de yansıdı ve sonuç olarak arbede yaşandı. Sonuç itibarıyla maç, zaman zaman duran oyunla birlikte 0-0 sona erdi.

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