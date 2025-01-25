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Bağ Evinde Karbonmonoksit Gazı Zehirlenmesi

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SABİT E.’NİN BAĞ EVİNDE ÖLÜ BULUNMASI

Kayseri’nin merkezinde yaşayan Sabit E., haftasonunu geçirmek amacıyla Hacılar ilçesindeki Beğendik Mahallesi Durlar Sokak’taki bağ evine gitti. Sabah saatlerinde kendisinden haber alamayan ailesi, eve geldiklerinde onu hareketsiz bir şekilde yatarken buldu.

KARBONMONOKSİT GAZINDAN ZEHİRLENME

Durumu hemen ihbar eden yakınları, olay yerine polis ve sağlık ekiplerini çağırdı. Yapılan kontroller neticesinde, Sabit E.’nin sobadan sızan karbonmonoksit gazı sebebiyle zehirlenerek hayatını kaybettiği belirlendi.

OTOPSİ İÇİN MORGDA

Sabit E.’nin cansız bedeni, yapılan detaylı incelemenin ardından otopsi işlemleri için morga götürüldü. Olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.

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