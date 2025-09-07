Haberler

Bağ Evindeki Yangın Kontrol Altına Alındı

YANGIN BAĞ EVİNDE ÇIKTI

Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde sünnet düğünü sırasında bağ evinde meydana gelen yangın, ormana sıçramadan söndürüldü. Hisarcık ilçesi Kepez mevkisinde yer alan Hakan Karadana’ya ait bağ evinde akşam saatlerinde yangın çıktı. Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri yönlendirildi.

EKİPLER HIZLA MÜDAHALE ETTİ

Yangına Hisarcık Belediyesi’ne ait iki itfaiye aracı ve Orman İşletme şefliğinden bir arazözle müdahale edildi. Ekiplerin hızlı müdahalesi sayesinde yangın, ormana sıçramadan kontrol altına alındı. Yangın sırasında bağ evinin çatısı tamamen yandı. Yangının, bağ evi sahibi Hakan Karadana’nın çocuğunun sünnet düğünü esnasında çıktığı bildirildi.

İNCELEME DEVAM EDİYOR

Yangınla ilgili başlatılan inceleme işlemleri ise devam ediyor.

