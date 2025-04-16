Bağ Kuramayanlar Bağımlılığa Yöneliyor

BAĞIMLILIKLARIN HIZLI TÜKETİM İLE İLİŞKİSİ

Uzman Psikolog Arzu Hamurcu, hızlı tüketim çağı ile bağımlılıklar arasında önemli bir bağlantı olduğunu belirtiyor. “Bağ kuramayan insanlar bağımlılıklara yöneliyor” diyor. Fazla haz elde etme isteği, insanlar üzerinde bağımlılıklara yönelmeye sebep oluyor. Hamurcu, hızlı tüketim çağının en belirgin etkilerinden birinin bağımlılıklar olduğunu vurguluyor ve bu bağımlılıkların ağırlıklı olarak haz odaklı olduğunu ifade ediyor.

DUYGULARIN BAĞIMLILIK ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

Bağımlılık kelimesinin detaylarına inen Hamurcu, bireylerin sağlıklı ve güçlü bağlar oluşturamadığında, iletişimdeki eksiklikler nedeniyle başka bağımlılıklara yöneldiğini söylüyor. “Maddeyi değil, maddenin verdiği duyguları alıyor ve ona bağımlı oluyor” diyor. Bu bağlamda, kumar oynama isteği gibi durumların arka planında hangi duyguların yattığını anlamanın önemine dikkat çekiyor. Yoksunluk durumunda bireylerin kendilerini kontrol edebilme yeteneklerini değerlendirmeleri gerektiğini belirtiyor.

YOKSUNLUK KRİZLERİ VE DESTEK GEREKSİMİ

Hamurcu, bağımlılıkla mücadelede sosyal desteğin önemini vurguluyor. “Eğer kumarın ya da herhangi bir bağımlılığın yerine başka bir şey ekleyebiliyorsak aslında çok ideal bir noktadayızdır” diyor. Yoksunluk krizleri ile başa çıkma sürecinde çevreyle iletişimin artırılması gerektiğini savunuyor. Bireylerin tespit ettikleri yoksunluk belirtisi karşısında mutlaka bir uzman desteği almasının önemini vurgularken, bağımlılığın tek başına üstesinden gelinebilecek bir durum olmadığını belirtiyor.

Hamurcu, bağımlılık durumunun gelecekte daha büyük kayıplara yol açmaması için erken müdahale gerektiğini, bu noktada uzman görüşünün alınmasının faydalı olacağını dile getiriyor. “İlk kayba uğranıldığı anda mutlaka bir uzman görüşü ve desteği alınması daha büyük kayıpları engelleyecektir” ifadesini kullanıyor.