“Bagajına Parke Taşı Yükleyip Görünümünü Değiştirdi”

YENİ ARAÇ HAYALLERİ

Bursa’nın İznik ilçesinde yaşayan 28 yaşındaki Kerem Cihan Uyar, yeni aldığı lüks aracıyla dikkat çekmek istiyor. Aracının görünümünü değiştirmek için hava süspansiyonu taktırmayı planlayan genç, sanayiye giderek bir ustayla görüştü. Ancak ustanın kendisine söylediği fiyat karşısında büyük bir hayal kırıklığı yaşadı.

PAREKE TAŞI ÇÖZÜMÜ

Kerem Cihan Uyar, aracını daha alçak görünmesi için kendi yöntemleriyle bir çözüm aradı. Usta tarafından belirtilen 40 bin liralık fiyatı duyunca, “Ben bu arabaya taş koysam aynı görüntüyü verecek” diyerek farklı bir yol bulmaya karar verdi. Sanayi dönüşünde, nasıl basabileceğini düşündü ve evin önünde belediyenin attığı kırık parke taşlarını araca yükleyerek istediği görünümü elde etmeyi başardı. Uyar, bu şekilde büyük bir masraf yapmadan istediği sonucu almanın mutluluğunu yaşıyor.