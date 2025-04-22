Bağarası’nda Kahvehanede Silahlı Saldırı

SİLAHLI SALDIRI OLAYI BAĞARASI MAHALLESİ’NDE GERÇEKLEŞTİ

İzmir’in Foça ilçesine bağlı Bağarası Mahallesi’nde, dün akşam saatlerinde bir kahvehanede meydana gelen silahlı saldırıda bir kişi yaralandı. Edinilen bilgilere göre, olay saat 20.30 civarında Kazım Dirik Mahallesi’nde bulunan bir kahvehanede gelişti.

YARALANAN KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI

Aykut G. (35) ve Aycan G. (42) isimli şahıslar, kahvehanede oturan Melih B.’ye (24) ateş açtı. Bu saldırı sonucunda Melih B, sağ ayak bileğinden yaralanarak olay yerine ulaşan sağlık ekipleri tarafından ilk müdahale yapılarak Foça Devlet Hastanesine kaldırıldı.

ŞÜPHELİLERİN YAKALANMASI İÇİN ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Olayın ardından şüpheli şahısların yakalanması üzerine çalışma başlatıldı. Olay yerinden kaçan şüphelilerden Aycan G., jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. İhbar üzerine bölgeye gelen jandarma, kahvehana ve çevresinde detaylı inceleme yaptı. Saldırının sebebi henüz netlik kazanmadığı için jandarma olayla ilgili geniş çaplı bir soruşturma başlattı.