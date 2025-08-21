Bağcılar Belediye Başkanı Yıldız, Gençlik Projeleri Duyurdu

GENÇLERE ÖNCELİK VERİLİYOR

Bağcılar Belediye Başkanı Yasin Yıldız, Mahallenin Yıldızları-2’nin kapanışında gençlere her zaman öncelik verdiklerini vurguladı. Yıldız, “Cumhurbaşkanımızın ve bakanımızın talimatlarıyla ilçemizde 3 tane Gençlik Merkezi inşaatı başlayacak. 22 mahallemizde mahalle sahaları yapmaya başlayacağız. İki mahallemizde de tesisleri olan halı sahalar yapacağız” şeklinde açıklamalar yaptı. Ayrıca, deniz kenarındaki 65 dönüm arazide konaklama ve sportif faaliyetlerin yapılabileceği Gençlik Kampı’nın da inşa edileceğini duyurdu.

SPOR OKULLARI İKİNCİ KEZ DÜZENLENDİ

Bağcılar Belediyesi, öğrencilerin yaz tatillerini verimli geçirilmeleri için geçen yıl başlattığı Mahallenin Yıldızları Yaz Spor Okulları’nın bu yıl ikincisini düzenledi. Bu kapsamda 23 Haziran’da başlayan Mahallenin Yıldızları-2’den 9-14 yaş aralığında 4 bin öğrenci yararlandı. Okul ve spor tesislerinden oluşan 31 noktada 75 profesyonel eğitmen eşliğinde futbol, basketbol ve voleybol branşlarında temel spor eğitimleri verildi. Aynı zamanda, futbol, basketbol ve voleybol turnuvaları da gerçekleştirildi.

KUPA VE MADALYALAR SAHİPLERİNE VERİLDİ

Yaklaşık 2 ay süren Mahallenin Yıldızları-2, Mahmutbey Stadyumu’ndaki kapanış programıyla sona erdi. Burada, futbol, basketbol ve voleybol branşlarında şampiyon olan takımlara ve sporculara kupa ile madalyaları takdim edildi. Yıldız, sporcuları kutlarken, “Gençlerin yanındayız. Onlara yapılacak olan projeleri her zaman destekliyoruz” dedi. Ayrıca, “Önemsediğim bir konu daha var. Gençlik ve Spor Bakanlığı’mızla birlikte yürüttüğümüz Sarıyer Kısırkaya bölgesinde, bakanlığımız gençlik kamp yeri yapıyor” ifadelerini kullandı. Bağcılar’da yapılacak projeler hakkında bilgi veren Yıldız, yeni tesislerin ihalesinin yakında tamamlanacağını bildirdi.