Bağcılar Belediye Takımı’nın Başantrenörü Emrah Elban, U23 Takımında

EMRAH ELBAN U23 MİLLİ TAKIMDA

Bağcılar Belediyesi Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı’nın başantrenörü Emrah Elban, Brezilya’daki 2025 IWBF Dünya Şampiyonası’nda mücadele eden U23 Tekerlekli Sandalye Basketbol Erkek Milli Takımı’nin teknik ekibinde görev aldı. U23 Tekerlekli Sandalye Basketbol Erkek Milli Takımı, 12-20 Haziran tarihleri arasında Brezilya’nın Sao Paulo şehrinde düzenlenecek 2025 IWBF Dünya Şampiyonası için son hazırlıklarını tamamladı. Brezilya’ya giden milli takım, bu tarihlerde Dünya Şampiyonası’nda Avustralya, Kanada, İsrail ve Almanya ile A Grubu’nda mücadele edecek. Son iki turnuvayı dünya ikincisi olarak tamamlayan milliler, bu kez şampiyonluğu kazanmayı hedefliyor.

BAĞCILAR BELEDİYESİ’NDEN DESTEK

Bağcılar Belediyesi Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı’nın başantrenörü Emrah Elban, organizasyonda milli takım kadrosuna katıldı. Elban, daha önce İspanya’da düzenlenen U23 Avrupa Şampiyonası’nda da teknik ekipte yer almış ve bu turnuvada Avrupa üçüncülüğü elde edilmişti. Bağcılar Belediye Başkanı Yasin Yıldız, “Bu dev turnuvaya sporcu göndermenin gururunu yaşıyoruz” diyerek, Elban ve tüm teknik ekip için uluslararası arenada üstün başarılar diledi. Başkan Yıldız, “Ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceklerine olan inancımız tam” ifadesini kullandı.