Bağcılar Belediyesi ‘Mahallenin Yıldızları-2’ Düzenledi. Ödüller Sahiplerini Buldu. Gençler Yaz Dönemini Verimli Değerlendirdi. Futbol, Basketbol ve Voleybol Eğitimleri Verildi. Şampiyon Takımlara Kupa ve Madalya. Başkan Yasin Yıldız, Çocukları Tebrik Etti

ETKİNLİĞİN KAPANIŞ PROGRAMI YAPILDI

Bağcılar Belediyesi’nın düzenlediği ‘Mahallenin Yıldızları-2’ etkinliği Mahmutbey Stadyumu’nda sona erdi. Kapanış programında futbol, basketbol ve voleybol branşlarında ödül kazanan takımlara ve sporculara kupa ile madalyaları verildi. Belediye, ilçedeki öğrencilerin yaz tatillerini verimli geçirmeleri amacıyla geçen yıl başlattığı ‘Mahallenin Yıldızları Yaz Spor Okulları’nın bu yıl 2’nci kez düzenledi. 23 Haziran’da başlayan etkinlikten 9-14 yaş aralığında 4 bin öğrenci faydalandı. Eğitimin verildiği 31 nokta arasında, okul ve spor tesisleri yer aldı. 75 profesyonel eğitmen eşliğinde futbol, basketbol ve voleybol gibi branşlarda temel eğitim gerçekleşti. Eğitim süreci, antrenmanlar, oyunlar ve takım çalışmalarıyla iki ay boyunca sürdü. Etkinliği tamamlayan turnuvalar, final maçlarıyla sona erdi. Kapanış programına katılan vatandaşlar oldukça yoğun ilgi gösterdi. Turnuvada şampiyon olan takımlara kupa ve madalyaların takdim edilmesi gerçekleştirildi.

SİYASİ DESTEK VE YENİ PROJELER

Bağcılar Belediye Başkanı Yasin Yıldız, ödül töreninde başarılı sporcuları kutladı. Programda ayrıca çocuklara yönelik eğlenceli etkinlikler düzenlendi; yüz boyama, balon yapımı, maskot bando ve şişme oyun grupları ile bir atmosfer oluşturuldu. Yıldız, konuşmasında “Bu yıl ikincisini düzenlediğimiz ‘Mahallenin Yıldızları-2 Ödül Turnuvası’ ile gençlerimize yaz tatilini daha verimli geçirme imkanı sunuyoruz. Geçen yıl gerçekleştirdiğimiz organizasyondan bu yıl 22 mahallemizden yaklaşık 4 bin çocuğumuz yararlanıyor” dedi. Ayrıca, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak’ın desteklerinden bahsetti ve ilçeye 3 yeni gençlik merkezi ile çeşitli projeler kazandırmayı planladıklarını belirtti. Kız çocuklarının voleybol ve basketbolda ön plana çıktığını da sözlerine ekledi.

SPORCULARDAN MUTLU HABERLER

Turnuvaya katılan sporculardan 13 yaşındaki Umut Ezel Yılmaz, “Çok güzel bir duygu. Çabaladık, emek verdik ve kazandık. Bu başarıda en büyük pay, bize yol gösteren değerli Engin hocamızın.” dedi. Antrenör Engincan Özbek, “Aşırı mutluyum, aynı zamanda çok gururluyum. Çocuklarımız gerçekten büyük emek verdi. Çok güzel maçlar çıkardılar ve sonunda şampiyonluğu elde ettiler” diye konuştu. 13 yaşındaki Eymen Akif Ocak, “Ödül aldığım için çok mutluyum. Bu duyguyu daha önce de yaşamıştım, yeniden yaşamak çok güzel” ifadelerini kullandı. 12 yaşındaki Merve Balkan ise “Çok mutluyum, başarılarıma yeni bir ödül daha eklendi. Voleybola büyük ilgi duyuyorum ve bu sporu çok seviyorum. Hedefim, daha fazla ödül kazanmak” dedi.