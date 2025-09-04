Bağcılar Belediyesi, öğrenciler için nöbet tutuyor

UYUM HAFTASI ETKİNLİKLERİ

Bağcılar Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, okul hayatına yeni başlayan öğrenciler için uyum haftasında ilkokul önlerinde nöbet tuttuğunu açıkladı. Ekipler, yaya geçitlerinde araçları durdurup çocukların güvenli bir şekilde yollarını geçmesini sağlıyor.

OKUL ÖNCESİ EĞİTİM FAALİYETLERİ

2025-2026 eğitim öğretim yılı kapsamında, okul öncesi eğitim ve ilkokul birinci sınıf öğrencilerine yönelik uyum haftası 1-5 Eylül tarihleri arasında başladı. Bağcılar Belediyesi, bu süreçte ‘Okula Merhaba’ adı altında çeşitli etkinlikler düzenliyor. 36 ilkokulun bahçesinde sürprizler ve etkinlikler hazırlandı. Uyum saatlerinde velileriyle okula giden öğrenciler, şişme oyun parkurları ile eğlenceli anlar yaşıyor. Çocuklar, arkadaşlarıyla oyun oynarken yüz boyama etkinlikleri ile de neşelerini katlıyor. Ayrıca ikram edilen patlamış mısırın tadını çıkarıyorlar.

GÜVENLİ ULAŞIM İÇİN NÖBETLER

Zabıta Müdürlüğü ekipleri, öğrencilerin okula güvenli bir şekilde ulaşımını sağlamak amacıyla sabah erken saatlerde okul önlerinde görev alıyor. Öğrenciler gelmeden önce hazır bulunan ekipler, araçları durdurarak çocukların güvenle yola geçmesine yardımcı oluyor. Böylece yaya geçitleri güvenli hale getiriliyor ve çocukların okullarına rahatlıkla ulaşmaları sağlanıyor.

EĞİTİME DESTEK AÇIKLAMASI

Bağcılar Belediye Başkanı Yasin Yıldız, eğitim destekleyen projeler konusunda sürekli çalıştıklarını belirtti. “Okulla ilk kez tanışacak minik öğrencilerimizin daha hızlı adapte olmalarını sağlamak ve bu özel günlerini unutulmaz kılmak için yanındayız.” diyen Yıldız, “Bu anlamda hem okulu sevmeleri hem de güvenli ulaşımları için seferber olduk. Mesai arkadaşlarımız hafta boyunca çalışmalarını sürdürüyor.” şeklinde ifade etti.