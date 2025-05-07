Bağcılar’da 2 Sanığın Yargılanması Başladı

YARGILAMA SÜRECİ BAŞLADI

Bağcılar’da emekli polis memuru Avşin Altundaş’ı 20 Haziran 2024 tarihinde silahla öldüren iki sanığın yargı süreci başladı. Bakırköy 21. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya, sanıklar Ekrem Erik ve Fikret Tunç, Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Maktul Avşin Altundaş’ın eşi Duygu Altundaş ve iki çocuğu ile taraf avukatları duruşma salonunda hazır bulundu.

EKREM ERİK’İN SAVUNMASI

Duruşmada savunma yapan tutuklu sanık Ekrem Erik, olay günü dışarı çıktığını belirterek, “Arkadaşım Fikret’i aradım. Onunla gezdik. Bir ara olayın yaşandığı yere geldim. Yanımda silah vardı. Takside bağrışmalar duydum. Yanlarına gidip ‘ne oldu?’ dedim, ama bir şey demediler. Taksideki bir kişi video çekmeye çalışıyordu. Kendi rızasıyla telefonunu verdikten sonra, telefonunu anlayamadığım için Fikret’e götürdüm. Olaydan sonra diğer kişilerin de telefonlarını aldım; polisi ararlar diye düşündüm. Bir süre sonra silah sesi duydum. Panikle ateş ettim, hedef gözetmeden ateş ettim. Korktum, ben maktulle bir husumetim yoktu. Keşke ben ölseydim” dedi.

FİKRET TUNÇ’UN İDDİALARI

Diğer tutuklu sanık Fikret Tunç ise savunmasında olay anında araç içerisinde olduğunu, alkol aldığını ve olayın kendi kontrolü dışında geliştiğini öne sürdü. Maktul Avşin Altundaş’ın eşi Duygu Altundaş, “Bunlara her şey öğretilmiş. Bu kişilerden şikayetçiyim. Çocuklarımla 1 yıldır mezar taşına gidiyoruz. Eşim 21 yıl bu pisliklerle uğraştı. Ben çocuklarımı eşimin mezarına götürmek durumunda kalıyorum. Keşke siz ölseydiniz” şeklinde konuştu.

MAHKEME KARARI

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Fikret Tunç ve Ekrem Erik’in tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı eksikliklerin giderilmesi amacıyla erteledi. Bağcılar Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, olay günü emekli polis memuru Avşin Altuntaş’ın arkadaşlarıyla birlikte park halindeki araçta hırsızlık olaylarına karşı tedbir almak amacıyla bekledikleri ve sanıkların bu sırada saldırı düzenledikleri ifade edildi.

İddianamede, sanıkların olay yerinde Altuntaş ve arkadaşlarına silahla tehditte bulunduğu, telefonlarını teslim etmelerini istedikleri, ardından Altuntaş’ın peşlerinden giderek telefonlarını geri istemesi üzerine Ekrem Erik’in maktul Altuntaş’a iki el ateş edip ölümüne neden olduğu belirtildi. Sanıklar hakkında ‘kasten öldürmek’, ‘silahla birden fazla kişi ile birlikte kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’ ve ‘ruhsatsız silah taşımak’ suçlarından ağırlaştırılmış müebbet hapis ile 17 yıldan 36 yıl 6 aya kadar hapis cezası talep ediliyor.