Bağcılar’da Ateş Açma Olayı Meydana Geldi

OLAYIN MEYDANA GELDİĞİ ZAMAN VE YER

Bağcılar’da, bir sitede yaşayan Muharrem Yılmaz, evinden çıktığı sırada yolda husumetlisiyle karşılaştı. Saat 22.00 civarında Güneşli Mahallesi Üsküp Caddesi’nde gerçekleşen olayda, Yılmaz ve husumetlisi arasında tartışma başladı.

TARTIŞMA VE ATEŞ AÇMA ANI

Kısa süre sonra, tartışma esnasında şüpheli yanında taşıdığı silahla Yılmaz’a birkaç kez ateş etti. Göğsünden vurulan Muharrem Yılmaz, çevredeki vatandaşların ihbarı sonrasında olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen Yılmaz, hayatını kaybetti.

SORUŞTURMA SÜRECİ

Olayın ardından şüpheli, motosikletine binerek olay yerinden uzaklaştı. Olayla ilgili olarak başlatılan soruşturma devam ediyor.