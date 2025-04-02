Bağcılar’da Bekçi Şehit Oldu: 4 Gözaltı

BAĞCILAR’DA BEKÇİYE YAPILAN SALDIRI

İstanbul’un Bağcılar ilçesinde, kimlik kontrolü yapmaya çalışan bekçilere yönelik gerçekleştirilen silahlı saldırıda Bekçi Uğur Gölçek şehit oldu. Olay, 2 Nisan 2025 saat 00.10’da Yüzyıl Mahallesi 2177 Sokak’ta gerçekleşti. Cadde üzerinde durdurduğuna dair 4 şüpheliye “dur” ihtarında bulunan bekçi ekibine ateş açıldı. Saldırıda ağır yaralanan Gölçek, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı fakat tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.

GÜVENLİK KAMERALARINDAN OLAY ANI

Polis ekipleri, şüphelileri yakalamak amacıyla geniş kapsamlı bir operasyon başlattı. Çevredeki güvenlik kameralarının incelenmesi sonucunda, 3 şüphelinin sokakta beklerken bekçileri gördüklerinde kaçtıkları görüntülendi. Yaralı bekçinin hastaneye kaldırıldığı anlar da kameralara yansıdı.

ŞÜPHELİLER YAKALANDI

İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nün hızlı çalışmasıyla, saldırıyı gerçekleştiren B.Ç. (19), R.Y. (24), A.Ö. (27) ve K.Ö. (31) Bağcılar’da yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

VALİ VE EMNİYET MÜDÜRÜ HASTANEDEYDİ

Olayın ardından İstanbul Valisi Davut Gül ve İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, yaralı bekçiyi ziyaret etmek amacıyla hastaneye gitti. Ancak Gölçek’in şehit olduğu haberi, emniyet camiasını ve sevenlerini derin bir üzüntüye boğdu.