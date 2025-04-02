Bağcılar’da Bekçi Şehit Oldu, 4 Yakalandı

ŞEHİT BEKÇİ UĞUR GÖLÇEK’İN KAYBI

İstanbul’un Bağcılar ilçesinde, kimlik kontrolü yapmak isteyen bekçilere yönelik gerçekleştirilen silahlı saldırıda Bekçi Uğur Gölçek şehit oldu. Olay, 2 Nisan 2025 tarihinde saat 00.10’da Yüzyıl Mahallesi 2177 Sokak’ta gerçekleşti. Cadde üzerinde 4 şüpheliye “dur” ihtarında bulunan bekçi ekibine aniden ateş açıldı. Bu saldırıda ağır yaralanan Gölçek, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

SALDIRI ANLARI KAMERADA TESCİL EDİLDİ

Polis ekipleri, saldırganları yakalamak amacıyla geniş çaplı operasyon başlattı. Çevredeki güvenlik kameraları incelendiğinde, 3 şüphelinin sokakta beklediği ve bekçileri görünce kaçma anları kaydedildi. Ayrıca yaralı bekçinin hastaneye götürüldüğü dakikalar da kameralara yansıdı.

ŞÜPHELİLER KISA SÜREDE YAKALANDI

İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nün hızlı çalışması sonucunda, saldırıyı gerçekleştiren B.Ç. (19), R.Y. (24), A.Ö. (27) ve K.Ö. (31) Bağcılar’da yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

VALİ VE EMNİYET MÜDÜRÜ HASTANEDE BULUNDU

Olayın ardından İstanbul Valisi Davut Gül ve İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, yaralı bekçiyi ziyaret etmek üzere hastaneye gitti. Ancak Gölçek’in şehit olduğu haberi, emniyet camiasını ve sevenlerini derin bir üzüntüye boğdu.