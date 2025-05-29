Bağcılar’da Bir Kişi İntihar Etti

OLAYIN DETAYLARI

Bağcılar’da meydana gelen trajik bir olayda, boşanma aşamasında olan bir kişi eşiyle yaşanan tartışma sonucu ona silahla saldırdıktan sonra kendi hayatına son verdi. Olay, Muhsin Alkan (33) ile eşi Yeter Alkan’ın (33) yaşadığı İnönü Mahallesi’ndeki evde gerçekleşti.

POLİS VE SAĞLIK EKİPLERİNİN MÜDAHALESİ

Alkan, evde eşi Yeter Alkan’a silahla saldırdıktan sonra apartmanın önünde aynı silahla intihar etti. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri ulaştı. Polis, sokakta ve binada güvenlik önlemleri alarak detaylı bir inceleme yaptı. Sağlık görevlileri, Muhsin Alkan’ın yaşamını yitirdiğini belirlerken, yaralı olan Yeter Alkan’a olay yerinde ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk etti. Muhsin Alkan’ın cesedi ise incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Geride kalan bilgilere göre, Yeter Alkan’ın bir süre önce eşinden şikayetçi olduğu ve mahkemenin Muhsin Alkan hakkında bir uzaklaştırma kararı verdiği ortaya çıktı. Bu durum, olayın arka planında yatan çatışmanın daha da derinleştiğini gösteriyor.