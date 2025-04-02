Bağcılar’da Diplomatik Bekçi Şehit Oldu

İSTANBUL’DA BEKÇİYE YAPILAN SİLAHLI SALDIRI

İstanbul’un Bağcılar ilçesinde, bekçilere kimlik kontrolü yaparken düzenlenen silahlı saldırı sonucunda Bekçi Uğur Gölçek şehit oldu. Olay, 2 Nisan 2025’te saat 00.10’da Yüzyıl Mahallesi 2177 Sokak’ta gerçekleşti. Cadde üzerinde 4 şüpheliye “dur” ihtarı yapan bekçi ekibine ateş açıldı. Saldırıda ağır yaralanan Gölçek, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi fakat tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

OLAY ANINDAKİ GÖRÜNTÜLER KAMERAYA YANSIDI

Polis ekipleri, saldırganları yakalamak amacıyla geniş çaplı bir operasyon başlattı. Çevredeki güvenlik kameraları incelendiğinde, 3 şüphelinin sokakta beklediği ve bekçileri gördüklerinde kaçtıkları anlar kaydedildi. Ayrıca, yaralı bekçinin ambulansla hastaneye götürüldüğü dakikalar da güvenlik kameralarında görüntülendi.

ŞÜPHELİLER HIZLA YAKALANDI

İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nün hızlı çalışmaları sonucunda, saldırıyı gerçekleştiren B.Ç. (19), R.Y. (24), A.Ö. (27) ve K.Ö. (31) isimli şüpheliler, Bağcılar’da yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

VALİ VE EMNİYET MÜDÜRÜ HASTANEDEYDİ

Olayın ardından İstanbul Valisi Davut Gül ve İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, yaralı bekçiyi ziyaret etmek için hastaneye gitti. Ancak, Gölçek’in şehit olduğu haberi emniyet camiasını ve sevenlerini derin bir üzüntüye boğdu.