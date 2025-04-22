Bağcılar’da Elektrik Kesintisi Bilgisi

İSTANBUL’DA ELEKTRİK KESİNTİLERİ HAKKINDA BİLGİLER

Bağcılar’da elektrik kesintileri BEDAŞ’ın elektrik kesintisi listesi ile araştırılıyor. Boğaziçi Elektrik Dağıtım Şirketi’nden (BEDAŞ) yapılan duyuruya göre, 24 Nisan tarihinde İstanbul’un çeşitli ilçelerinde belirli sürelerle elektrik kesintileri yaşanacak. İstanbul’da hangi ilçelerde elektrik olmayacak ve elektrik ne zaman geri gelecek? İstanbul’un güncel elektrik kesintileri haberimizde yer almaktadır.

BAĞCILAR İLÇESİNDE KESİNTİLERİN NEDENLERİ VE SÜRELERİ

24 Nisan 2025 tarihinde, İstanbul Bağcılar ilçe Yıldıztepe mahallesinde 02:00 – 07:00 saatleri arasında bakım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi yapılacak. Bu sürede “İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.”

Aynı gün Bağcılar ilçe Merkez-Merkez mahallesinde 656., 658., 660., Bağcılar sokağı ve Yenigün mahallesinde 621., 645., 646., 647., 648., 649., 650., 651., 652., 653., 654., 655., 656. numaralı sokaklarda 02:00 – 07:00 saatleri arasında bakım çalışması sebebiyle kesintiler yaşanacak.

KESİNTİLERİN DEVAM EDEN SÜREÇLERİ

Aynı gün, 09:00 – 17:00 saatleri arasında Bağcılar ilçe Merkez-Mahmutbey mahallesinde 2536. sokakta bakım çalışması gerçekleştirilecek. Elektrik kesintisi bu saat aralığında “İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.”

Devamında 09:00 – 17:00 saatleri arasında, Bağcılar ilçe Merkez-Demirkapı mahallesinde 1730., 1731., 1732., 1734., 1737., 1742., 1744., Velioglu sokağında, Fatih mahallesinde 1754., 1755., 1756., 1757., 1759., 1766. numaralı sokaklarda bakım çalışmaları yapılacak. Bu süreçte de “İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.”

Son olarak, 09:00 – 17:00 saatleri arasında, Bağcılar ilçe Merkez-15 Temmuz mahallesinde 1400., 1401., 1402., 1406., 1408., 1411., 1412., 1413., 1414., 1415. sokaklarda kapsamlı hava hatı bakımı nedeniyle elektrik kesintisi olabiliyor. “İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.”