Bağcılar’da Elektrik Kesintisi Olacak

BAĞCILAR’DA ELEKTRİK KESİNTİLERİ HAKKINDA DUYURU

Bağcılar’daki elektrik kesintileri için Boğaziçi Elektrik Dağıtım Şirketi’nden (BEDAŞ) yapılan açıklama ile 24 Nisan günü İstanbul’un çeşitli bölgelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri gerçekleşecek. Kesintilerin hangi ilçelerde yaşanacağı ve ne zaman sona ereceği merak ediliyor.

KESİNTİLERİN NEDENİ VE SÜRESİ

24/04/2025 tarihindeki elektrik kesintileri, “Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı” sebebiyle gerekli olacaktır. İstanbul Bağcılar ilçesinin Yıldıztepe mahallesinde, 02:00 – 07:00 saatleri arasında elektrik kesintisi yaşanacak. 24 Nisan sabahı 02:00-07:00 saatleri arasında, Yıldıztepe mahallesinin bazı sokakları etkileniyor.

Ayrıca, aynı gün 09:00 – 17:00 saatleri arasında, Bağcılar’daki Merkez-Mahmutbey ve Merkez-Demirkapı mahallelerinde de kesintiler meydana gelecek. Hangi caddelerin bu kesintilerden etkileneceği detaylı bir şekilde belirtiliyor.

SORUNUN ÇÖZÜMÜ İÇİN GEREKEN ÇALIŞMALAR

Bu kesintilerin, İş Sağlığı ve Güvenliği gözetilerek yapılacağını açıklayan BEDAŞ, bakım çalışmalarının sürdüğü bölgelerde, Mahmutbey ve Demirkapı mahallerindeki caddelerde andığı saatler arasında elektrik kesintisinin olacağını bildiriyor. Duyurular, kesintilerin nedeni olan kapsamlı bakım çalışmasıyla ilgili bilgileri içeriyor, bu nedenle bölgedeki vatandaşların bu durumdan haberdar olmaları önem taşıyor.