Bağcılar’da Emekli Polis Memuru Öldürüldü. Duruşma Bakırköy’de Gerçekleşti. Sanıklar Ekrem Erik ve Fikret Tunç. Mağdurun Eşi Duygu Altundaş Şikayetçi. Mahkeme Tutukluluğa Devam Dedi. Sanıklar Hapis Cezası İle Yargılanıyor

YARGILAMA SÜRECİ BAŞLADI

Bağcılar’da emekli polis memuru Avşin Altundaş’ı silahla öldüren iki sanığın yargılanmasına başladı. 20 Haziran 2024 tarihinde meydana gelen olay sonrası, sanıklar Ekrem Erik ve Fikret Tunç, Bakırköy 21. Ağır Ceza Mahkemesi’nde Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile duruşmaya bağlandı. Maktul Avşin Altundaş’ın eşi Duygu Altundaş ve iki çocuğu, duruşma salonunda taraf avukatlarıyla birlikte hazır bulundu.

OLAYIN TANIMI

Duruşmada savunması istenen tutuklu sanık Ekrem Erik, olay günü bunaldığı için dışarı çıktığını ifade ederek, “Arkadaşım Fikret’i aradım ve onunla gezmeye çıktık. Olayın yaşandığı yere geldiğimde yanımda silah vardı. Takside bağrışmalar duydum. Yanlarına gidip ‘ne oldu?’ diye sorduğumda, bir şey demediler. Ben de takside bulunan bir kişinin video çektiğini gördüm. Telefonunu kendi rızasıyla verince, onu Fikret’e götürdüm; çünkü ben android telefondan anlamam. Silah sesi duyduğumda öleceğimi düşünerek panikle ateş ettim; hedef gözetmeden ateş ettim. Maktulle husumetim yoktu. Keşke ben ölseydim” dedi. Diğer tutuklu sanık Fikret Tunç ise olay anında araç içerisinde olduğunu, alkol aldığını ve olayın kendi kontrolünde gerçekleşmediğini savundu.

AİLENİN TEPKİSİ

Maktul Avşin Altundaş’ın eşi Duygu Altundaş duruşmada, “Bunlara her şey öğretilmiş. Bu kişilerden şikayetçiyim. Çocuklarımla bir yıldır mezar taşına gidiyoruz. Eşim 21 yıl boyunca bu pisliklerle uğraştı. Ben çocuklarımı eşimin mezarına götürmek durumunda kalıyorum. Keşke siz ölseydiniz” dedi.

MAHKEMENİN KARARI

Mahkeme heyeti, Fikret Tunç ve Ekrem Erik’in tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı eksikliklerin giderilmesi için erteledi. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, 20 Haziran 2024’te yaşanan olayların detayları yer aldı. İddianamede, Avşin Altundaş’ın ve arkadaşlarının park halindeki bir araçta beklediği sırada sanıkların silahlı saldırısına uğradıkları belirtildi. Maktul Altundaş’ın göğsünden vurularak hayatını kaybettiği, sanıkların ise olay sonrası taksiyle kaçtığı açıklandı.

SUÇLAMALAR VE CEZA İHTİMALLERİ

İddianamede sanıkların, Altundaş’tan cep telefonunu zorla alırken, “Yurt dışından sizi vurmak için talimat aldım ama bana dua edin, sizi vurmuyorum. Arkamdan gelirseniz ateş ederim” dediği ifade edildi. Sanıkların kasten öldürme, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, yağma ve ruhsatsız silah taşımak suçlarından ağırlaştırılmış müebbet hapis ile 17 yıldan 36 yıl 6 aya kadar hapis cezasıyla yargılandığı belirtildi.