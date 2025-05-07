Bağcılar’da Emekli Polisin Ölümü Duruşması Başladı

İSTANBUL’DA EMEKLİ POLİSİ ÖLDÜREN SANIKLARIN YARGILANMASI BAŞLADI

Bağcılar’da 20 Haziran 2024 tarihinde emekli polis memuru Avşin Altundaş’ı silah kullanarak öldüren iki sanığın yargılama süreci başladı. Bakırköy 21. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada sanıklar Ekrem Erik ve Fikret Tunç, Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi aracılığıyla katıldı. Maktul Avşin Altundaş’ın eşi Duygu Altundaş ve iki çocuğu ile taraf avukatları da duruşma salonunda yer aldı.

Duruşmada savunma yapan tutuklu sanık Ekrem Erik, olay günü bunaldığı için dışarı çıktığını belirterek, “Arkadaşım Fikret’i aradım. Onunla gezdik. Bir ara olayın yaşandığı yere gittim. Ben kız arkadaşım ile konuşarak yürüyordum. Epey yürümüşüm, maktulün bulunduğu araca gelmişim. Yanımda silah vardı. Takside bağrışlar duydum. Yanlarına gidip ‘ne oldu?’ dedim ama bir şey demediler. Takside bir kişi video çeker gibi duruyordu. ‘Video mu çekiyorsun?’ dedim. Kendi rızası ile telefonunu verdi. Ben android telefondan anlamadım, bu yüzden telefonu Fikret’e götürdüm. Daha sonra taksideki adamlar aklıma geldi, polisi ararlar diye diğer kişilerin de telefonlarını aldım. 30-40 metre ileride silah sesi geldi. Sesi duyunca öleceğimi düşündüm ve panikle ateş ettim. Hedef gözetmeden ateş ettim. Bana belli olmayan şahıslar çok defa silahlı saldırı düzenledi. Benim husumetlilerim vardı. Korktum. Maktulle bir husumetim yoktu. Keşke ben ölseydim” dedi. Diğer tutuklu sanık Fikret Tunç ise savunmasında olay anında araç içerisinde alkol aldığını ve olayın kendi kontrolü dışında gerçekleştiğini öne sürdü.

Duygu Altundaş, duruşmada “Bunlara her şey öğretilmiş. Bu kişilerden şikayetçiyim. Çocuklarımla 1 yıldır mezar taşına gidiyoruz. Eşim 21 yıl bu pisliklerle uğraştı. Ben çocuklarımı eşimin mezarına götürmek durumunda kalıyorum. Keşke siz ölseydiniz” şeklinde konuştu. Mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı eksikliklerin giderilmesi için erteledi.

İddianamede, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olayın detayları yer aldı. 20 Haziran 2024 tarihinde Bağcılar’da, emekli polis memuru Avşin Altundaş’ın, hırsızlık olaylarına karşı tedbir amacıyla arkadaşları Mehmet Nurettin Eren ve Erdinç Karabulut ile birlikte park halindeki araçta beklerken saldırıya uğradığı belirtildi. Olayda göğsünden vurulan Altuntaş’ın hayatını kaybettiği, sanıkların ise taksiyle kaçtığı açıklandı.

İddianamede, sanıklar Ekrem Erik ve Fikret Tunç’un taksi ile olay yerine geldikleri, Ekrem Erik’in, Altuntaş ve arkadaşlarının yanına giderek silah ile cep telefonlarını vermelerini istediği ifade edildi. Erik, “Yurt dışından sizi vurmak için talimat aldım ama bana dua edin, sizi vurmuyorum. Arkamdan gelirseniz ateş ederim” demiştir. Olayın ardından maktul Altuntaş’ın telefonlarını geri istemek amacıyla sanıkların peşine düştüğü, Erik’in Altuntaş’a iki el ateş ettiği ve maktulün hayatını kaybettiği iddia edildi.

Sanıklar Ekrem Erik ve Fikret Tunç hakkında, ‘bir suçu gizlemek, delillerini ortadan kaldırmak veya işlenmesini kolaylaştırmak ya da yakalanmamak amacıyla kasten öldürmek’, ‘silahla birden fazla kişi ile birlikte kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’, ‘gece vakti silahla birden fazla kişi ile birlikte yağma’ ve ‘ruhsatsız silah taşımak’ suçlarından ağırlaştırılmış müebbet hapis ile 17 yıl 6 aydan 36 yıl 6 aya kadar hapis cezası talep ediliyor.