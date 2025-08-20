Bağcılar’da Erkek Kız Arkadaşını Bıçakladı

OLAYIN YAŞANDIĞI YER VE ZAMAN

Bağcılar’da aynı iş yerinde çalışan bir kadın ve erkek arasında çıkan bir tartışma sonrasında korkunç bir saldırı gerçekleşti. Olay, akşam saat 20:00’de Güneşli Mahallesi’nde meydana geldi. E.Y. isimli erkek, daha önce ilişki yaşadığı Z.S. isimli kadını takip ederek bıçakladı.

MAHALLELİNİN MÜDAHALESİ

Bıçaklama olayını gören mahalleli, kaçmaya çalışan E.Y.’yi yakalayarak linç etmeye çalıştı. Bu sırada polis ve acil sağlık ekiplerine de haber verildi. Olay yerine gelen polis ekipleri, linç girişimine maruz kalan E.Y.’yi güçlükle oradan çıkardı.

YARALI KADIN VE DURUMU

Ambulansla hastaneye kaldırılan Z.S., yapılan ilk kontrollerde ağır yaralı olduğu belirlendi ve acil ameliyata alındı. Kadının hayati tehlikesinin devam ettiği bildiriliyor. Olayla ilgili olarak soruşturma da başlatıldı.