Bağcılar’da Gece Bekçileri İle Silahlı Çatışma

GECEDEN GELEN GÖZALTI ÇATIŞMASI

Bağcılar’da gece saatlerinde kimlik kontrolü nedeniyle gece bekçileri ile üç kişi arasında silahlı çatışma meydana geldi. Çatışmada bir bekçi ağır yaralandı. Olay saat 00.10 sıralarında Bağcılar Yüzyıl Mahallesi 2177 Sokak’ta gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, gece bekçileri sokakta yürümekte olan şüpheli üç kişiye kimlik kontrolü yapmak istedi. Ancak kimlik kontrolü talebini reddeden kimliği belirsiz üç şahıs, bekçilere silah çekti.

YARALANAN BEKCİ HASTANEYE KALDIRILDI

Çıkan çatışma sırasında yüzüne kurşun isabet eden Uğur Gölcek isimli bekçi ağır yaralandı. Olayın ardından hemen sağlık ekipleri olay yerine yönlendirildi. İlk müdahaleleri olay yerinde gerçekleştirilen Gölcek, ambulansla en kısa süre içinde hastaneye kaldırıldı. Olay yerine sevk edilen çok sayıda polis ekibi, çatışmanın gerçekleştiği çevrede geniş çaplı güvenlik önlemleri aldı ve kaçan üç şahsı yakalamak üzere soruşturma başlattı. Olay Yeri İnceleme ekipleri ise çatışmanın meydana geldiği bölgede detaylı inceleme yaptı.

EMNİYET MÜDÜRÜ HASTANEDE DURUMU GÖZDEN GEÇİRDİ

İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız, çatışmada yaralanan Uğur Gölcek’i hastanede ziyaret ederek durumu hakkında bilgi aldı. Gölcek’in tedavi süreçlerinin devam ettiği ve kaçan şahısların yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.