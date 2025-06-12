Bağcılar’da İmamı Yaralayan Sanık Tutuklu Kaldı

OLAYIN DETAYLARI

Bağcılar’da cami imamı Dursun Kuru’yu okla yaralayan sanık Muhammed Fatih Gündoğdu’nun yargılandığı davada Adli Tıp Kurumu raporu okundu. Raporda sanığın ‘Akıl sağlığı yerindedir’ yönünde bir karar verildi. Duruşma ise daha önce talep edilen belgelerin dosyaya eklenmemiş olması nedeniyle ertelendi.

DURUŞMALARDAN BİRİ

Necati Camii’nde 24 Temmuz 2024 tarihinde gerçekleşen olayda, sanık Muhammed Fatih Gündoğdu cami imamı Dursun Kuru’ya okla saldırmıştı. Bugün Bakırköy 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın üçüncü duruşmasına sanık ve taraf avukatları katıldı.

ADLİ TIP KURUMU RAPORU

Daha önceki celselerde Adli Tıp Kurumu’ndan istenen ‘Akıl Sağlığı Raporu’, duruşmada okunarak belirtildi. Raporda, Adli Tıp Kurumu uzmanları sanığın akıl sağlığının yerinde olduğunu ve cezai ehliyetinin tam olduğunu ifade etti. Mahkeme heyeti, diğer kurumlardan talep edilen belgelerin henüz dosyaya eklenmemiş olması dolayısıyla bu taleplerin yeniden yapılmasına karar verdi ve sanığın tutukluluk halinin devamına hükmederek duruşmayı erteledi.