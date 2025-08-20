Haberler

Bağcılar’da Kadın Bıçaklandı, Saldırgan Yakalandı

DEHŞET VERİCİ SALDIRI

İstanbul’un Bağcılar ilçesinde korkunç bir olay meydana geldi. İddialara göre, bir kişi tartıştığı kadını 15 yerinden bıçaklayarak ciddi şekilde yaraladı. Olay yerine ulaşan polis ekipleri, saldırganı oldukça kısa bir süre içinde yakaladı.

MAHALLELİDEN ÖFKE

Ancak, öfkeli mahalle halkı, saldırganı linç etmeye kalkıştı. Kalabalık, şahsı tekme tokat döverken, güvenlik güçleri güçlükle duruma müdahale ederek kontrol sağlamaya çalıştı. Saldırgan, polis korumasında olay yerinden uzaklaştırıldı.

AĞIR YARALI KADIN HASTANEYE KALDIRILDI

Olayın cep telefonu kameralarına yansıdığı bildirildi. Ağır yaralanan kadın, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi.

