Bağcılar’da Kadın Bıçaklandı, Şüpheli Linç Edildi

OLAYIN DETAYLARI

Bağcılar’da meydana gelen bir olayda, bir kadın sokak ortasında bir şahıs tarafından bıçaklandı. Olay anlarını gören çevredeki vatandaşlar, saldırganı linç etmeye kalktı. Bu anlar cep telefonu kameralarıyla kaydedildi. Olay, Güneşli Mahallesi’nde gerçekleşti. Z.S. isimli kadın, E.Y. isimli bir şahıs tarafından bıçaklandı. Görgü tanıkları, E.Y.’yi linç etme eylemine katıldı. Olayı bildiren vatandaşlar sayesinde polis ve sağlık ekipleri olay yerine yönlendirildi. Sağlık ekipleri, olay yerinde kadına ilk müdahaleyi yaptıktan sonra hastaneye kaldırdı. E.Y. ise polis tarafından güçlükle olay yerinden çıkarıldı.

ŞÜPHELİ HAKKINDAKİ BİLGİLER

Yapılan araştırmalar sonucunda, E.Y.’nin Z.S. ile bir gönül ilişkisi olduğu ve birlikte çalıştıkları iş yerinde aralarında çıkan bir tartışma sonrasında işten çıkarıldığı belirlendi. Bu durumun, olayın sebebi olduğu öğrenildi. Saldırıyı gerçekleştiren E.Y.’ye linç girişiminde bulunanlardan biri olan Efe Can Erçelik, “Evde film izliyorduk. Gürültü duyunca aşağı indik. Kadın burada yerde yatıyordu. Biz de kadının o halini görünce dayanamadık dövdük adamı. Birçok arkadaşımız da gerekeni yaptı” diye konuştu. Erçelik, kadının durumunu da değerlendirdi: “Durumu çok kötüydü, yerler kan içindeydi. Öyle görünce gözüm döndü. Benim de bacım var, ya annem olsaydı dedim. Sonuçta bizim de bir ailemiz var. Kendi yerime koydum o kadını” ifadelerini kullandı.