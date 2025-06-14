Bağcılar’da Markete Ateş Açtılar

Olay, BAĞCILAR’da gerçekleşti. Kimliği belirsiz şüpheliler, hafif ticari araçla marketin önüne gelerek içinde müşteri bulunan iş yerine ve park halindeki bir araca ateş açtı. Saldırıda herhangi bir yaralanma olmaması sevindirirken, marketin önünden geçen çocuklar da son anda kurtuldu. Olay, saat 20.00 sıralarında Kemalpaşa Mahallesi 1965 Sokak’ta meydana geldi. Mehmet Daş’a ait markete yapılan saldırı sırasında, çok sayıda kurşun market camına ve Daş’a ait park halindeki hafif ticari araca isabet etti. Şüpheliler geldikleri araçla olay yerinden kaçarken, durumu bildiren ihbar üzerine polis ekipleri adrese yönlendirildi. Çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye alan polis, şüphelilerin kimliklerini belirlemek ve yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

MARKET SAHİBİ ŞÜPHELİLERİN ATEŞİNDEN KORKTU

Mehmet Daş, marketin sahibi olarak olay anını anlattı. “İçerde oturuyordum, bir kız aniden içeri doğru koştu. Tam içeri gireceği sırada yere düştü. Çocukla ilgilendiğim sırada üst üste silah sesi geldi. Hemen dışarı çıktım ve baktım ki kimse yok.” dedi.

Veysel Daş, market sahibinin oğlu olarak, olayın tam detaylarını paylaştı. “İçeriye bir müşteri girdi, ardından araç geldi. Araçtan 5-6 el ateş açıldı. Araçta 4 isabet var, 1 kurşun dükkanın camına isabet etmiş. Bir kurşun duvara, bir tanesi de su şişesine vurmuş. Şüphelilerden biri aracın yan kapısını açıp ateş ediyor. O sırada burada 3-4 tane çocuk yürüyordu. İyi ki onlara bir şey olmamış.” şeklinde konuştu.