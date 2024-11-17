“Bağcılar’da Maskeli Grupla Polis Çatışması”

KORSAN GÖSTERİYE POLİS MÜDAHALESİ

Bağcılar Demirkapı Mahallesi 1716 Sokak’ta saat 21.30 civarında korsan bir gösteri düzenlendiği ihbarını alan güvenlik güçleri hızla harekete geçti. Maskeli olan ve yolu çöp konteynerleriyle kapatan 15-20 kişilik grup, polis ekiplerine taşla saldırdı. Bu esnada, gruptan çevreye molotofkokteyli ve el yapımı patlayıcı atıldığı görüldü. Polis uyarılarına rağmen grup, sokak aralarına kaçarak olay yerinden uzaklaştı.

OLAY YERİNE EKİPLER SEVK EDİLDİ

Yaşanan olay sonrası çok sayıda polis ekibi bölgeye sevk edildi. Ekipler, çevrede güvenlik önlemleri alırken, olay yeri inceleme ekipleri de sokakta detaylı inceleme gerçekleştirdi. Olayda şans eseri yaralanan olmazken, ekip otosunda hasar meydana geldiği bildirildi. Kaçan şüphelileri yakalamak üzere polis çalışma başlattı.