More
Gündem

“Bağcılar’da Maskeli Grupla Polis Çatışması”

bagcilar-da-maskeli-grupla-polis-catismasi

KORSAN GÖSTERİYE POLİS MÜDAHALESİ

Bağcılar Demirkapı Mahallesi 1716 Sokak’ta saat 21.30 civarında korsan bir gösteri düzenlendiği ihbarını alan güvenlik güçleri hızla harekete geçti. Maskeli olan ve yolu çöp konteynerleriyle kapatan 15-20 kişilik grup, polis ekiplerine taşla saldırdı. Bu esnada, gruptan çevreye molotofkokteyli ve el yapımı patlayıcı atıldığı görüldü. Polis uyarılarına rağmen grup, sokak aralarına kaçarak olay yerinden uzaklaştı.

OLAY YERİNE EKİPLER SEVK EDİLDİ

Yaşanan olay sonrası çok sayıda polis ekibi bölgeye sevk edildi. Ekipler, çevrede güvenlik önlemleri alırken, olay yeri inceleme ekipleri de sokakta detaylı inceleme gerçekleştirdi. Olayda şans eseri yaralanan olmazken, ekip otosunda hasar meydana geldiği bildirildi. Kaçan şüphelileri yakalamak üzere polis çalışma başlattı.

ÖNEMLİ

Flaş

Yenidoğan Yangını: 16 Bebek Yaralı

Hindistan'ın Jhansi kentindeki Maharani Laxmibai hastanesinin yenidoğan biriminde meydana gelen yangında 10 bebek yaşamını yitirdi.
Flaş

“UNICEF Temsilcisinden Gazze ve Lübnan Çağrısı”

İsrail'in Lübnan'daki saldırıları, birçok çocuğun ölümüne yol açtı. UNICEF Sözcüsü James Elder, durumu "Çığlık mı atsam, ağlasam mı bilmiyorum" şeklinde ifade etti.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ayrı bir sayfada açılır. Yayınlanan haberlerden, yazılardan ve yorumlardan yazarları sorumludur.