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Bağcılar’da O.D. Babasını Vurdu

BAĞCILAR’DA TRAJİK OLAY

Olay, Bağcılar’da sabah saat 07.30 sıralarında Yavuz Selim Mahallesi’ndeki 4 katlı bir binanın en üst katında gerçekleşti. O.D. (21), babası Adnan D. (60) ile bilinmeyen bir sebepten tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine O.D., üzerinde taşıdığı silah ile babasına 5 el ateş etti. Adnan D., vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandıktan sonra yere yıkılırken, O.D. hemen polisi arayarak durumu bildirdi.

POLİS VE SAĞLIK EKİPLERİ OLAY YERİNDE

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, O.D.’nin ifadesinin ardından eve girdi. Sağlık ekipleri, Adnan D.’nin olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti. Olay sonrasında O.D. gözaltına alındı ve cenaze Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Ekipler, olayla ilgili incelemelerine devam etti.

KOMŞULARDAN TANIK AÇIKLAMALARI

Olayın ardından komşular, evde sürekli kavga ve gürültü olduğunu açıkladı. Komşu Eyüp Yılmaz, “Madde bağımlısı bir çocuktu. Ailevi sorunları vardı. Askerden yeni gelmişti. Kavga, gürültüleri çok oluyordu” şeklinde konuştu. Aynı apartmanda yaşayan Seyit Demir ise, “Sabah 6-7 el silah sesi duyduk. Ne olduğunu anlamadık. Çocuk kendisi aramış polisi, teslim olmuş” dedi. Olay, çevrede büyük bir şok etkisi yarattı.

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