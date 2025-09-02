Bağcılar’da Oto Tamir Yangını Korkuttu

YANGIN BAĞCILAR’DA KORKUTTU

Bağcılar’da bir oto tamirci dükkanında meydana gelen yangın, çevredeki sakinleri tedirgin etti. Yangın, yan taraftaki binaya da sıçrarken, olay yerine birçok itfaiye ekibi yönlendirildi. Olay, günün ilerleyen saatlerinde 18.00 sularında Bağcılar Barbaros Mahallesi 203. Sokak’taki bir oto tamircide gerçekleşti.

YANGIN NEDENİ HENÜZ BİLİNMİYOR

Edinilen bilgilere göre yangın, iş yerinde henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı başladı. Alevler kısa zamanda büyüyerek önce tamirci dükkanının tamamını sonra da bitişik olan binaya yayıldı. Kısa sürede ihbar gelmesiyle birlikte bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi yönlendirildi ve ekiplerin yangına müdahalesi halen devam ediyor.

YANGIN ANLARI DRONLA GÖRÜNTÜLENDİ

Yangın anları, havadan dronla kaydedildi. Olay yerinden gelen bilgiler, yangının kontrol altına alınması için ekiplerin yoğun çaba sarf ettiğini gösteriyor. Yangının söndürülmesi ve olaya ilişkin detayların netleşmesi için çalışmalar sürüyor.