Bağcılar’da Oto Tamircide Yangın Çıktı

Yangın Olayı Bağcılar’da Korkuttu

YANGININ NEDENİ BELİRSİZ

Bağcılar’da bir oto tamircide meydana gelen yangın, bölge sakinlerini korkuttu. Olay, saat 18.00 civarında Bağcılar Barbaros Mahallesi 203. Sokak’taki iş yerinde, henüz bilinmeyen bir sebepten ötürü başladı. Kısa sürede alevlerin iş yerini sarmasıyla birlikte, yanındaki binaya da sıçradı.

İTFAİYE EKİPLERİ HIZLA MÜDAHALE ETTİ

Yangın ihbarının yapılmasının ardından, olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi yönlendirildi. Ekiplerin yangına müdahale çalışmaları devam ediyor. Yangın anları, dronla kaydedilerek görüntülendi. Olay, büyük bir paniğe neden olurken, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle daha fazla hasarın önüne geçilmeye çalışıyor.

Beşiktaş, Vaclac Cerny ile Anlaştı

Beşiktaş, Çek futbolcu Vaclav Cerny ile 3+1 yıllık sözleşme imzaladı. Cerny, Rangers'taki başarılı performansıyla transferin gözdesi haline geldi.
Yavaş: İptal Kararı Hukuka Aykırı

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, CHP İstanbul İl Kongresi'nin iptalini eleştirerek, bu kararın demokrasi ve hukuk ilkeleriyle uyumlu olmadığını belirtti.

