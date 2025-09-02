Bağcılar’da Oto Tamircide Yangın Çıktı

Yangın Olayı Bağcılar’da Korkuttu

YANGININ NEDENİ BELİRSİZ

Bağcılar’da bir oto tamircide meydana gelen yangın, bölge sakinlerini korkuttu. Olay, saat 18.00 civarında Bağcılar Barbaros Mahallesi 203. Sokak’taki iş yerinde, henüz bilinmeyen bir sebepten ötürü başladı. Kısa sürede alevlerin iş yerini sarmasıyla birlikte, yanındaki binaya da sıçradı.

İTFAİYE EKİPLERİ HIZLA MÜDAHALE ETTİ

Yangın ihbarının yapılmasının ardından, olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi yönlendirildi. Ekiplerin yangına müdahale çalışmaları devam ediyor. Yangın anları, dronla kaydedilerek görüntülendi. Olay, büyük bir paniğe neden olurken, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle daha fazla hasarın önüne geçilmeye çalışıyor.