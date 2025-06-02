Bağcılar’da Polis Üniforması Giyen Şahıs

POLİS UNİFORMASINI GİYEN ŞAHIS GÖZALTINA ALINDI

Bağcılar’da polis üniforması giyerek sokaklarda dolaşan ve bu sırada tuhaf hareketler sergileyen bir kişi, emniyet ekiplerince gözaltına alındı. Yapılan incelemelerde, akli dengesinin yerinde olmadığı tespit edilen şahıs, işlemlerinin ardından adli makamlara iletilmek üzere serbest bırakıldı. 2 Haziran Pazartesi günü bazı sosyal medya platformlarında “Bağcılar’da bir şahıs polis üniforması giyerek dolaştı” başlığı altında paylaşılan görüntülerin ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri hemen harekete geçti.

GÜVENLİK EKİPLERİ HIZLA HAREKETE GEÇTİ

Başlatılan çalışmalarda, söz konusu görüntülerin Bağcılar ilçesindeki meydan bölgesinde kaydedildiği, polis üniforması içinde görülen kişinin M.E. olduğu belirlendi. M.E., Sancaktepe ilçesindeki ikamet adresinde yakalanarak emniyet birimlerine götürüldü. Şahsın üzerinde yapılan aramada, bir adet polis yazılı tişört, polis yazılı pantolon, jandarma kepi, jandarma yazılı gömlek ve bir adet lacivert pantolon ele geçirildi.

AİLE VE DOKTOR RAPORLARI İNCELENDİ

Yapılan aile görüşmeleri ve doktor raporları neticesinde M.E.’nin %50 engelli olduğu belirlendi. Gözaltına alınan şahsın, gereken işlemler tamamlandıktan sonra dosyasının adli makamlara iletilmek üzere serbest bırakıldığı kaydedildi.