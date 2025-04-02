Bağcılar’da Silahlı Çatışma: 1 Bekçi Yaralı

SİLAHLI ÇATIŞMA OLDU

Bağcılar’da, gece saatlerinde gerçekleştirilen kimlik kontrolü sırasında bekçilere ateş açıldı. Bu olayda bir bekçi ağır yaralandı. Olay, Bağcılar Yüzyıl Mahallesi 2177 Sokak’ta saat 00.10 sıralarında gerçekleşti. Alınan bilgilere göre, gece bekçileri sokakta yürüyen üç kişiden şüphelenerek kimlik kontrolü yapmak istedi. Ancak, kimlik kontrolünü reddeden üç şüpheli, bekçilere silah çekti.

AĞIR YARALI BEKCİ HASTANEYE KALDIRILDI

Çatışma sırasında, bekçi Uğur Gölcek yüzünden vurularak ağır yaralandı. Olay yerinde bulunan sağlık ekipleri hızlı bir şekilde müdahale ederek yaralı bekçiyi, ambulansla en yakın hastaneye sevk etti. Olay yerine çok sayıda polis ekibi de yönlendirildi ve çatışma alanında geniş güvenlik önlemleri alındı. Kaçan üç şahsı yakalamak amacıyla soruşturma başlatıldı.

İSTANBUL EMNİYET MÜDÜRÜ DURUMU KONTROL ETTİ

Olay yeri inceleme ekipleri de bulundukları yerde çalışmalara başladı. Bu arada, İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız, çatışmada yaralanan bekçi Uğur Gölcek’i hastanede ziyaret ederek tedavi durumu hakkında bilgi aldı. Gölcek’in tedavisinin devam ettiği bildirildi ve kaçan şahısların yakalanması için çalışmaların sürdüğü ifade edildi.