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Bağcılar’da Silahlı Çatışmaya Karışanlar Yakalandı

ÇATIŞMA SONRASI İKİ HÜKÜMLÜ YAKALANDI

Bağcılar’da meydana gelen silahlı çatışmada, bir gece bekçisinin yaralanmasıyla ilgili gelişmeler yaşandı. Bekçinin hayati tehlikesinin devam ettiği bildirildi. Olay, Bağcılar Yüzyıl Mahallesi 2177 Sokak’ta meydana geldi. Gece bekçileri, şüpheli gördükleri üç şahısa kimlik kontrolü yapmaya çalıştığında, kimlik kontrolünü reddeden bu kişiler bekçilere silah çekti.

ŞÜPHELİLER HIZLA YAKALANDI

Çatışma sırasında yüzüne kurşun isabet eden bekçi Uğur Gölcek ağır yaralandı. Polis ekipleri, şüpheli şahısları yakalamak için hemen harekete geçti. Yapılan araştırmalar sonucunda, olayı gerçekleştiren kişilerin B.Ç. (19), R.Y. (24), A.Ö. (27) ve K.Ö. (31) olduğu belirlendi. Şüpheliler, olaydan kısa bir süre sonra Bağcılar ilçesinde polis tarafından yakalandı. Yaralanan bekçinin durumu ise hala ciddiyetini koruyor.

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