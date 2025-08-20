Haberler

Bağcılar’da Silahlı Olay Takibi Yapıldı

DENETİMLERİN BAŞLANGICI

Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki silahlı olayları önlemek amacıyla gerçekleştirdiği denetimler kapsamına Sancaktepe Mahallesi’nde faaliyet gösteren bir iş yerini aldı. Yapılan çalışmalar neticesinde, 18 Ağustos’ta operasyon düzenlendi. Bu operasyonda B.T. (30) ve İ.T. (65) gözaltına alındı.

ELE GEÇİRİLENLER

Oto yıkama ve otopark olarak işletilen iş yerinde ve bitişiğindeki kuş kümesinde yürütülen aramalarda dikkat çekici sonuçlar elde edildi. Yapılan incelemelerde 1 el bombası, 1 otomatik tabanca, 1 ruhsatsız silah, 6 şarjör, farklı ebatlarda 458 fişek ile birlikte 1.500 dolar ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildiği öğrenildi. Bu süreçte B.T. hakkında adli kontrol hükümleri uygulanırken, İ.T. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ÖNEMLİ

Haberler

Haberler

