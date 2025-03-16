Bağcılar’da Silahlı Saldırı: 1 Ölü, 1 Yaralı

MAHALLEDE SİLAHLI SALDIRI

İstanbul Bağcılar’da motosikletten iki şüpheli, sokakta yürüyen iki kişiye silahlı saldırıda bulundu. Saldırı sonucu bir kişi yaşamını yitirdi, bir diğer kişi ise yaralanarak hastaneye götürüldü. Olay akşam saat 22.30 sıralarında Bağcılar Yıldıztepe Mahallesi 514. Sokak’ta gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, kimliği tespit edilemeyen motosikletli iki şahıs, yolda bulunan iki kişiye ateş açtı. Saldırı sonrası, şüpheliler motosikletle olay yerinden kaçarken, iki kişi yaralandı.

POLİS VE SAĞLIK EKİPLERİ OLAY YERİNDE

İhbar üzerine hemen olay yerine polis ve sağlık ekipleri gönderildi. Yaralılara ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldılar. Hastaneye getirilen yaralılardan 22 yaşındaki Seydaş Şan hayatını kaybederken, diğer yaralı A.C.S’nin (22) hayati tehlikesinin olmadığı belirtildi. Olay sebebiyle sokaktaki bir marketin camı da hasar gördü. Emniyet güçleri, olay yerinde güvenlik önlemleri alırken, olay yeri inceleme ekipleri de çalışmalarına başladı. Polis, şüphelileri bulmak için arama faaliyetlerini sürdürüyor.